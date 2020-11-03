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Шесть поводов купить газету «Кыштымский рабочий» 6 ноября

Вчера, 18:28 Категория: Общество
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Стоимость газеты «Кыштымский рабочий» в магазинах нашего города – всего 15 рублей. Это один пакетик растворимого кофе. Или один коржик. Вряд ли этих денег хватит ещё на какие-то продукты.

 

Но их достаточно, чтобы быть в курсе событий из городской жизни.

 

В НОМЕРЕ ОТ 6 НОЯБРЯ:

Ø Страшная история о полицейском произволе, унесшем жизнь и опорочившем имя честного человека

 

Ø Милый рассказ о семье, взявшей под опеку двойняшек

 

Ø Информация из первых рук: «Я болела ковидом»

 

Ø Тематическая страница «Родом из СССР». Делитесь историями 70-80-х! За самую интересную – ПРИЗ!

 

Ø Невероятно, но факт: воспоминания кыштымцев, живших при крепостном праве

 

Ø 200 тысяч штраф. За что?

 

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Теги: Кыштымский рабочий анонс полиция штраф

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