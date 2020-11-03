Шесть поводов купить газету «Кыштымский рабочий» 6 ноября
Вчера, 18:28 Категория: Общество
169
0
Стоимость газеты «Кыштымский рабочий» в магазинах нашего города – всего 15 рублей. Это один пакетик растворимого кофе. Или один коржик. Вряд ли этих денег хватит ещё на какие-то продукты.
Но их достаточно, чтобы быть в курсе событий из городской жизни.
В НОМЕРЕ ОТ 6 НОЯБРЯ:
Ø Страшная история о полицейском произволе, унесшем жизнь и опорочившем имя честного человека
Ø Милый рассказ о семье, взявшей под опеку двойняшек
Ø Информация из первых рук: «Я болела ковидом»
Ø Тематическая страница «Родом из СССР». Делитесь историями 70-80-х! За самую интересную – ПРИЗ!
Ø Невероятно, но факт: воспоминания кыштымцев, живших при крепостном праве
Ø 200 тысяч штраф. За что?