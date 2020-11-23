В Кыштыме вновь проведена масштабная дезинфекция объектов с массовым пребыванием людей

Сегодня, 11:00 Категория: Общество

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Вчера в Кыштымском городском округе с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции уже в девятый раз была проведена масштабная дезинфекция социально-значимых объектов. Её выполняют военнослужащие Учебно-спасательного центра МЧС из посёлка Новогорный.

Под руководством сотрудников Управления гражданской защиты спасатели обработали специальным дезинфицирующим хлорсодержащим средством ДЕЗО-ТРИЗ, безопасным для людей, социальные объекты и транспорт. Первым делом были продезинфицированы школы – первая, начальная и средняя школы № 2, третья, четвёртая, пятая. Здесь военнослужащие обработали входные группы, коридоры, лестницы, помещения столовых и спортивных залов. Сегодня обработка продолжится в школах № 10, 11, 13, а также в здании вечерней сменной школы. Всего на эти объекты ушло шесть 50-литровых баллонов дезинфицирующего раствора.

По поручению главы округа Людмилы Шеболаевой особое внимание было уделено пассажирскому транспорту. Пятьдесят литров дезинфицирующего раствора было израсходовано на обработку 25 маршруток. Кроме того, дезинфекция выполнена в филиалах медицинского и Южно-Уральского государственного колледжей, в МФЦ, Детской школе искусств, двух библиотеках, в отделении Пенсионного Фонда РФ, в центре занятости, в управлении социальной защиты, в двух почтовых отделениях. Обработка проведена в станции юных туристов «Странник», комплексном центре социального обслуживания и в центре помощи детям «Горизонт». Также военнослужащие выполнили работы в зданиях полиции, прокуратуры, бассейна «Садко» и управления по делам образования.

Как уже было сказано, сегодня дезинфекция в Кыштыме продолжится. Бойцы спасательного центра обработают четыре школы, а также многоквартирные дома – бывшие общежития – на улицах Ю. Ичёвой, Кр. Звезды и К. Либкнехта.