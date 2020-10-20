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В Кыштыме сегодня продолжится масштабная дезинфекция социальных учреждений

Сегодня, 11:04 Категория: Общество
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Об этом сообщает управление гражданской защиты населения. Дезинфекция проводится с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

 

Вчера военнослужащие Уральского спасательного центра посёлка Новогорный обработали 68 социальных объектов и 53 остановочных комплекса. Обработка велась в специальной экипировке с применением дезинфицирующего средства ДЕЗО-ТРИЗ. Оно полностью безопасно для граждан.

 

Всего в дезинфекции принимает участие четыре группы под руководством сотрудников управления гражданской защиты. Она проводится в нашем городе уже в шестой раз.

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Теги: Кыштым УГЗ

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