В Кыштыме сегодня продолжится масштабная дезинфекция социальных учреждений

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Об этом сообщает управление гражданской защиты населения. Дезинфекция проводится с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Вчера военнослужащие Уральского спасательного центра посёлка Новогорный обработали 68 социальных объектов и 53 остановочных комплекса. Обработка велась в специальной экипировке с применением дезинфицирующего средства ДЕЗО-ТРИЗ. Оно полностью безопасно для граждан.

Всего в дезинфекции принимает участие четыре группы под руководством сотрудников управления гражданской защиты. Она проводится в нашем городе уже в шестой раз.

