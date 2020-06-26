Кыштым снова продезинфицировали

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Фото с сайта adminkgo.ru

В пятый раз в Кыштыме проведена дезинфекция социальных учреждений, торговых центров и улиц.

Обработка проводится для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Хлорсодержащим средством обработаны 53 остановки общественного транспорта, все здания центральной городской больницы, помещения медицинского центра «Демидов». Проведена дезинфекция 20 объектов торговли, управления Пенсионного Фонда России, полиции, ГИБДД, прокуратуры. Обработаны входные группы 15 детских садов и территории трёх спортивных площадок для занятий воркаутом. Продезинфицированы все избирательные участки. Дезинфицирующим раствором перекиси водорода обработаны дороги в районе горбольницы, улицы Садовая, Ленина, Калинина, К. Либкнехта, район Коноплянки, улицы Интернационала и Республики. Об этом сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа.

Работу провели военнослужащие Уральского учебного спасательного центра МЧС России из посёлка Новогорный.