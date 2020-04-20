В Кыштыме дезинфицируют детсады и крупные торговые центры

Сегодня, 11:41 Категория: Общество

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Сегодня в нашем городе работают сотрудники учебно-спасательного центра МЧС России из Новогорного. Они проводят дезинфекцию входных групп в детских садах и крупных торговых центрах. Кроме того, повторно будет обработано здание, где располагается многофункциональный центр.

Как сказал сайту «КР» первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин, сотрудники МЧС уже обработали торговые центры в микрорайоне Нижнего Кыштыма. В данный момент идёт дезинфекция здания и входной группы торгового центра «Славный» в районе железнодорожного вокзала.

Затем будет проведена обработка входных групп сетевых магазинов на Верхнем Кыштыме.

На дезинфекцию зданий будет израсходовано несколько сотен литров специального дезинфицирующего раствора.