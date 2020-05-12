В Кыштыме снова продезинфицировали здания и остановки

Вчера, 20:35 Категория: Общество

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Фото Максима Марининова.

В Кыштыме для предотвращения распространения коронавирусной инфекции повторно обрабатывают специальным хлорсодержащим дезинфицирующим средством остановочные комплексы, входные группы детских садов, где работают «дежурные» группы, помещения Многофункционального центра, здания поликлиник, молочных кухонь, почтовых отделений и территорию городской больницы. Об этом сообщается на официальной странице администрации Кыштымского городского округа ВКонтакте.

Дезинфекцию в нашем городе проводят бойцы Уральского учебного спасательного центра МЧС России, который базируется в посёлке Новогорный.