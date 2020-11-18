Губернатор Челябинской области ввёл в регионе дополнительные ограничения

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Соответствующее распоряжение было подписано вечером 19 ноября. Распоряжение содержит несколько важных пунктов.



Так, уже с сегодняшнего дня, 20 ноября, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, запрещается проводить в заведениях зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы.





Проведение концертов с участием зрителей разрешается после согласования с министерством культуры Челябинской области и при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.





Помимо этого, с 1 декабря 2020 года по 10 января 2021 года заведениям общепита запрещено обслуживать посетителей в ночное время с 23.00 до 6.00. Эта мера касается работы баров, кафе, ресторанов и других заведений общественного питания.



Новые ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.