В Кыштыме проведена проверка соблюдения масочного режима в общественных местах

Сегодня, 15:25 Категория: Общество

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Сегодня, 24 июля, губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области до 9 августа. По-прежнему действует запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий, а также масочный режим в общественных местах. Сегодня же административная комиссия Кыштымского округа с участием полиции и специалиста территориального Управления Роспотребнадзора провели рейд по торговым точкам и пунктам общественного питания нашего города. Целью рейда была проверка соблюдения масочного режима в общественных местах.

Стоит отметить, что большинство людей осознают опасность распространения коронавирусной инфекции и соблюдают масочный режим. Но были и те, кто его игнорирует, причём – весьма демонстративно.

Так, в магазине торговой сети «Пятерочка» молодой человек, зайдя в торговый зал без маски, долго отказывался покинуть магазин или воспользоваться средством индивидуальной защиты органов дыхания и даже вступил в спор с сотрудником полиции.

Что касается работников торговых заведений и пунктов общественного питания, почти все они находились на своих рабочих местах в масках.

Уважаемые кыштымцы! Опасность заражения коронавирусом по-прежнему достаточно высока. Позаботьтесь о своём здоровье и о здоровье своих близких. Не пренебрегайте элементарными мерами безопасности и выполняйте рекомендации Роспотребнадзора по ношению масок.