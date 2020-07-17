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В Челябинской области сняли ряд ограничений

Сегодня, 10:08 Категория: Общество
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений в регионе.

Могут возобновить работу рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и иные предприятия общественного питания. В полном объеме возобновляется работа салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун. В парках и других общественных пространствах смогут начать работу аттракционы.

Вернуться к работе можно только с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В регионе продолжает действовать масочный режим. Усилены проверки организаций, работающих в сферах торговли и услуг на предмет соблюдения санитарных требований.

 

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Теги: Кыштым Алексей Текслер Снятие ограничений

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