В Кыштыме речь о закрытии общепитов не идёт

Сегодня, 11:37 Категория: Экономика и бизнес

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В связи с угрозой распространения коронавируса и беспрецедентными мерами профилактики по его недопущению, не на шутку обеспокоены и работники кыштымских кафе. В крупных городах многие заведения общественного питания отпускают еду только «на вынос», а некоторые и вовсе временно закрыты.

Как сказал сегодня сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям, начальник управления стратегического развития и привлечения инвестиций Алексей Заикин, в нашем городе речь о закрытии общепитов пока не идёт. Однако введены ограничения по количеству посетителей (не более 50 человек одновременно), усилены меры по дезинфекции и санитарной обработке всех помещений. Также по 10 апреля включительно запрещено проведение концертов, творческих вечеров, дискотек с участием большого количества гостей.