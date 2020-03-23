Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме речь о закрытии общепитов не идёт

Сегодня, 11:37 Категория: Экономика и бизнес
318
0

В связи с угрозой распространения коронавируса и беспрецедентными мерами профилактики по его недопущению, не на шутку обеспокоены и работники кыштымских кафе. В крупных городах многие заведения общественного питания отпускают еду только «на вынос», а некоторые и вовсе временно закрыты.

 

Как сказал сегодня сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям, начальник управления стратегического развития и привлечения инвестиций Алексей Заикин, в нашем городе речь о закрытии общепитов пока не идёт. Однако введены ограничения по количеству посетителей (не более 50 человек одновременно), усилены меры по дезинфекции и санитарной обработке всех помещений. Также по 10 апреля включительно запрещено проведение концертов, творческих вечеров, дискотек с участием большого количества гостей.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым коронавирус профилактика общепиты

Похожие публикации:

В Кыштыме суды временно приостановили приём граждан и рассмотрение ряда категорий дел

В Кыштыме торговых площадей в два раза больше нормы

В Кыштыме прошли ещё одни публичные слушания по эскизному проекту развития парка имени А. С. Пушкина

В Кыштыме подешевели куры

Бахчевые проверили на зрелость

Комментарии:

Добавить