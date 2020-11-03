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В Кыштыме Госавтоинспекция проведёт оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка»

Вчера, 16:53 Категория: Общество
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Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, завтра, шестого ноября, дорожная полиция проверит с помощью специальных приборов транспортные средства на степень светопропускания стекла. 
Эта акция проходит в целях запрещения эксплуатации транспортных средств с чрезмерно затемненными стеклами. 
Полиция информирует, что за данное нарушение водитель привлекается к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере 500 рублей. 
Водителю, отказавшемуся устранить нарушение на месте, помимо составления административного протокола, выдается требование об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения в течение одних суток. 
Водителям, не выполнившим требование, грозит административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. 

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Теги: Кыштым Рейды Госавтоинспекция

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