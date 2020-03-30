В Кыштыме сотрудники ГИБДД проверили соблюдение правил перевозки детей
Вчера, 11:42 Категория: ГИБДД информирует
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Фото предоставлено ГИБДД Кыштыма.
В Кыштыме в рамках профилактической акции «Весенние каникулы» дорожная полиция в очередной раз проверила соблюдение водителями правил перевозки детей.
Рейд проводился на загородных автодорогах и на въездах в населённые пункты.
Всего сотрудники ГИБДД проверили свыше ста транспортных средств. Почти во всех остановленных автомобилях дети находились в детских автокреслах и были пристёгнуты ремнями безопасности.
К административной ответственности за нарушение правил перевозки несовершеннолетних привлечён один водитель.
В этом году на территории округа выявлено и привлечено к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей 34 водителя, в отношении которых возбуждены дела об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает административный штраф в размере трёх тысяч рублей.