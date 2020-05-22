Жителей Кыштыма штрафуют за нарушение тишины

Вчера, 11:00 Категория: Общество

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Полиция Кыштыма напоминает, что за нарушение тишины и покоя грозит штраф согласно статье 13 Закона Челябинской области от 27.05.2010г. № 584 - ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области».

В будни с 22:00 до 6:00 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни с 23:00 до 8:00 часов запрещается громко смотреть телевизор, слушать музыку, играть на музыкальных инструментах, петь и кричать, использовать устройства звукоусиления, в том числе установленные на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли. Нарушителем признают и того, кто не отключает звуковую охранную сигнализацию на своих автомобилях, использует пиротехнику в позднее время или проводит строительные и ремонтные работы.

– Данная статья предусматривает предупреждение или административный штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей для граждан, для должностных лиц – от пяти до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – от десяти до 100 тысяч, – сказала инспектор группы исполнения административного законодательства, лейтенант полиции Татьяна Абашева.

С начала года сотрудники полиции составили 56 административных протоколов за нарушение тишины и покоя в Кыштыме. В судебном участке по 15 материалам уже вынесены административные штрафы на общую сумму 18 тысяч 600 рублей.