Жители Кыштыма могут получить гранты на развитие туризма

Сегодня, 16:08 Категория: Культура

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С 21 сентября в Центре развития туризма Кыштымского городского округа начался приём заявок на конкурс «Малая культурная мозаика». В этом году он пройдёт на 13 территориях в пяти федеральных округах.



– Конкурс направлен на вовлечение местных жителей в социокультурные преобразования на своих территориях, поддержку инициатив местных сообществ и развитие территорий, – рассказывает нашей газете директор кыштымского Центра развития туризма Алина Шмарина. – Конкурс проводится при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Приглашаем к участию инициативные группы, некоммерческие организации, общественные объединения и муниципальные учреждения городского округа.



Грантовый фонд конкурса в Кыштыме составляет 100 тысяч рублей. Реализация проектов не должна превышать двух месяцев. Минимальная сумма целевой поддержки – пять тысяч рублей, максимальная – 20 тысяч.



В конкурсе представлены три номинации – «Пространство для жизни», «Традиции и развитие» и «Культпоход». От каждой организации или инициативной группы может быть подана только одна проектная заявка. Приём продлится до 5 октября, победители будут объявлены 13 октября. Подробности можно узнать по телефону: 8 (351-51) 5-52-83 или по адресу: улица Ленина, 25а, с 8 до 17 часов.



Также активные жители города могут принять участие в конкурсе на грантовую поддержку проектов по развитию туризма. Его участники могут получить грант до трёх миллионов рублей на реализацию собственного проекта. Они могут организовать новый туристический маршрут, сделать точку проката оборудования для активного отдыха на воде, разработать полезное мобильное приложение для путешествий, создать комфортные условия отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья, развивать инклюзивный туризм и многое другое.



Приём заявок начался 22 сентбря. Подробности о нём можно узнать на сайте Росстуризма – www.russiatourism.ru. Кроме этого, стартовал сбор заявок на получение грантов на развитие туризма в России. Участники могут получить грант на реализацию собственного проекта. Например, организовать новый туристический маршрут, сделать точку проката оборудования для активного отдыха на воде, разработать полезное мобильное приложение для путешествий – реализовать идеи для поддержки туризма на территории нашей страны.



Поучаствовать в конкурсе могут действующие негосударственные организации – юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые были зарегистрированы до 22 марта 2020 года, не имеют неуплаченных налогов, штрафов, пени, подлежащих оплате в соответствии с законодательством РФ, а также просроченных задолженностей перед федеральным бюджетом.



Грант в максимальном размере три миллиона рублей можно потратить на реализацию таких проектов как приобретение оборудования для информационных центров, пунктов проката, объектов турпоказа и развлекательной инфраструктуры, модульных гостиниц, товаров для отдыха и спорта, транспорта (прогулочных катеров, снегоходов, мототехники, электромобилей, микроавтобусов, легковых автомобилей от шести посадочных мест).



Разработка новых туристических маршрутов: маркировка, навигация, обеспечение безопасности, организация выделенных зон отдыха. Разработка аудиогидов и мобильных приложений – путеводителей по маршрутам.

Создание и развитие доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, развитие инклюзивного туризма (работы по созданию безбарьерной среды, оборудование пандусов, подъёмников). Конкурс стартовал 22 сентября. Заявки будут приниматься до восьмого октября на сайте Федерального агентства по туризму.