В Кыштыме начался набор молодёжи для работы в спортивно-педагогическом отряде

Сегодня, 11:35 Категория: Общество

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В Кыштыме объявлен набор школьников и студентов в возврате от 14 до 18 лет для работы в спортивно-педагогическом отряде.

Как сказала сайту «КР» специалист управления по работе с общественными организациями и молодёжью администрации Кыштымского городского округа Юлия Глазкова, во время летних каникул отряд займётся организацией досуга детей и подростков на дворовых площадках нашего города.

Перед началом работы волонтёры пройдут курс подготовки – изучат теорию общения и представят свои навыки на практике.

Заявки на вступление в спортивно-педагогический отряд принимаются в администрации Кыштымского городского округа по адресу: пл. Карла Маркса, 1, кабинет 309. Телефон 8 (351-51) 4-29-13. А также в управлении по физической культуре, спорту и туризму по адресу: улица Малышева, 60.