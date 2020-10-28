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В Кыштыме почтовые отделения не будут принимать граждан в праздничный день

Вчера, 14:16 Категория: Общество
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На следующей неделе, третьего и четвёртого ноября, у почтовых отделений изменится график работы.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь регионального управления почтовой связи  «Почта России» Светлана Замятина, третьего ноября рабочий день всех отделений будет сокращён на один час, а День народного единства – будет выходным.

После праздника, пятого числа, все отделения будут работать в обычном режиме.

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Теги: Кыштым Почта России

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