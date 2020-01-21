Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме модернизируют почтовое отделение

Сегодня, 15:01 Категория: Общество
153
0

 

Почта России в 2020 году модернизирует 87 почтовых отделений. В 40 из них пройдут комплексные работы, 31 отремонтируют по программе «Доступная среда», в 14 модернизируют по программе «Отделения нового формата», ещё в двух выполнят текущие ремонтные работы.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь регионального управления почтовой связи Почты России Светлана Замятина, в Кыштыме по программе «Доступная среда» ремонт пройдёт в почтовом отделении на улице Чехова, 28 в микрорайоне Каолиновый.

 

Объект оборудуют пандусами. Для этого расширят дверные проёмы и демонтируют пороги. Для инвалидов-колясочников предусмотрят низкие барьерные стойки. В числе элементов доступной среды – напольная тактильная плитка, и информационные таблички, выполненные шрифтом Брайля.

 

В прошлые годы такие работы были проведены в почтовых отделениях микрорайона Нижнего Кыштыма и на улице Карла Либкнехта.

 

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Почта России модернизация почтовых отделений

Похожие публикации:

Кыштым вошёл в число самых азартных городов в Челябинской области

Жителей Кыштыма приглашают присоединиться к благотворительной акции для пенсионеров

Почтальон из Кыштыма в тройке лучших среди коллег Южного Урала

В Кыштыме ещё одно почтовое отделение станет доступнее для инвалидов

В Кыштыме одно из почтовых отделений оснастят безбарьерной средой

Комментарии:

Добавить