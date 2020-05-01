Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни

Сегодня, 10:12 Категория: Общество

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Как сообщила сайту «КР» главный специалист по корпоративным коммуникациям управления федеральной почтовой службы Челябинской области Светлана Замятина, 1 и 9 мая для почтовых отделений страны объявлены выходными днями.

2, 3, 6, 7 и 10 мая отделения будут работать по установленному графику.

В пятницу, 8 мая, отделения Почты России всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

4 и 11 мая - будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 5 мая – по режиму работы воскресенья.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.