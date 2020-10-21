Сотрудники Отдела по вопросам миграции напоминают о необходимости получения или замены паспорта

Вчера, 16:57 Категория: Общество

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Паспорт выдается впервые по достижении 14-летнего возраста и подлежит обязательной замене при достижении 20-и и 45-и лет. Законом определен срок предоставления документов, необходимых для замены паспорта - не позднее 30 дней с момента наступления события. Аналогичный срок определен при необходимости замены паспорта в связи с изменением анкетных данных. Паспорт оформляется в течение 10 дней при обращении по месту жительства и 30 дней в случае замены не по месту жительства.



За несвоевременную подачу документов на получение или замену паспорта гражданина Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Правонарушителю грозит административный штраф до трех тысяч рублей.



В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 275 граждане, достигшие в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. возраста 14 лет и не получившие паспорта гражданина Российской Федерации, а также лица, достигшие 20-ти и 45-ти лет и не заменившие документ, могут обратиться за его оформлением до 31 декабря без привлечения к административной ответственности. Такие паспорта являются действительными до их замены.



Обратиться за получением паспорта можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также в многофункциональный центр и в отдел по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Челябинской области, в которых прием осуществляется с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

При подаче документов посредством интернет-ресурса госпошлину можно оплатить с 30% скидкой.



Информация о перечне необходимых документов и график приёма граждан размещены на сайте 74.мвд.рф в разделе: «Государственные услуги по линии миграции». Телефоны для справок: 8(351) 239-10-29, 239-10-03.