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Губернатор Челябинской области вручил паспорт школьнику из Кыштыма

Автор: КР от Сегодня, 16:07 Категория: Общество

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Вчера, в День Конституции Российской Федерации, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил паспорта 20 юным южноуральцам из Челябинска, Чебаркуля, Кыштыма, Копейска, Миасса, Златоуста и Магнитогорска.

 

Ребята являются лидерами школьного самоуправления, принимают активное участие в жизни школы, города и области, а также участвуют в олимпиадах, имеют достижения в науке, искусстве и спорте.

 

Документ получил восьмиклассник школы № 4 Матвей Куреннов. Он является кадетом-командиром второго взвода образовательного учреждения.

Кадеты этой школы выиграли областную спартакиаду «Юный спасатель». В управлении по делам образования Кыштымского городского округа решили поощрить Матвея, предоставив ему возможность получить паспорт при встрече с губернатором.

 

– В этот день мы по традиции в торжественной обстановке вручаем паспорта Российской Федерации юному поколению наших жителей, – сказал на церемонии Алексей Текслер. – Паспорт даст вам определённые возможности. Но наряду с ними нужно помнить и о своих обязанностях. Сейчас главное для вас, как известно, хорошая учёба, выбор дальнейшего пути. Нужны прочные глубокие знания, чтобы в будущем принести пользу себе и стране. Стать опорой для родителей, в будущем создать собственную семью, найти работу по душе. С получением паспорта возрастает ваша ответственность за свои решения и поступки.


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