Некоторые жители Кыштыма не меняют паспорта по несколько лет

Автор: КР от Сегодня, 15:20 Категория: Общество

Есть даже такие, кто просрочил замену главного документа гражданина на пять-восемь лет. В отдел по вопросам миграции кыштымской полиции то и дело обращаются граждане, чей срок замены или получения паспорта истёк. По действующему законодательству, предоставить пакет документов необходимо не позднее 30 дней с момента исполнения 14, 20 и 45 лет.

Такой же срок установлен и для тех, кто изменил фамилию, имя или отчество, а также внешность или пол. За несвоевременную подачу документов грозит штраф от двух до трёх тысяч рублей.

Подать документы на получение или замену паспорта можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Плюс такого обращения через интернет в предоставлении 30-процентной скидки – госпошлина обойдётся не в 300, а в 210 рублей. Кроме того, после её оплаты гражданину выдают паспорт в течение часа после личного визита в отдел по вопросам миграции.

Если же напрямую обращаться к специалистам по месту жительства, то внутренний паспорт будет оформляться до десяти дней, не по месту жительства – до 30 дней.

С начала 2018 года работники отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» оформили около двух тысяч паспортов гражданина Российской Федерации.