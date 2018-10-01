Некоторые жители Кыштыма не меняют паспорта по несколько лет Автор: КР от Сегодня, 15:20 Категория: Общество 0 Есть даже такие, кто просрочил замену главного документа гражданина на пять-восемь лет. В отдел по вопросам миграции кыштымской полиции то и дело обращаются граждане, чей срок замены или получения паспорта истёк. По действующему законодательству, предоставить пакет документов необходимо не позднее 30 дней с момента исполнения 14, 20 и 45 лет. Такой же срок установлен и для тех, кто изменил фамилию, имя или отчество, а также внешность или пол. За несвоевременную подачу документов грозит штраф от двух до трёх тысяч рублей. Подать документы на получение или замену паспорта можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Плюс такого обращения через интернет в предоставлении 30-процентной скидки – госпошлина обойдётся не в 300, а в 210 рублей. Кроме того, после её оплаты гражданину выдают паспорт в течение часа после личного визита в отдел по вопросам миграции. Если же напрямую обращаться к специалистам по месту жительства, то внутренний паспорт будет оформляться до десяти дней, не по месту жительства – до 30 дней. С начала 2018 года работники отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» оформили около двух тысяч паспортов гражданина Российской Федерации. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить