В Кыштыме во время выборной кампании отдел по вопросам миграции будет работать по особому графику

Вчера, 08:53 Категория: Общество

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Это будет сделано для того, чтобы обеспечить жителям Кыштымского округа возможность реализовать своё избирательное право.



По словам начальника отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Вадима Храмова, уже сейчас личный состав тесно взаимодействует с сотрудниками МФЦ по своевременной регистрации граждан по месту жительства, выдаче им или замене паспортов Российской Федерации.



Также для более удобного и быстрого обмена паспорта полицейские рекомендуют горожанам и жителям сельской местности обратиться за данной услугой на портал госуслуг. Тогда срок подготовки и выдачи документов составит до трёх дней.



В случае позднего обращения в полицию за государственной услугой по выдаче и замене паспорта гражданина РФ местным жителям будут выдаваться временные удостоверения, по которым они смогут проголосовать в день выборов.



С 11 по 13 сентября в отделе по вопросам миграции будет организована работа по выдаче документов, в том числе и временных, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации. В эти дни отдел будет работать с 8-00 до 20-00.