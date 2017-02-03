Поручение губернатора Бориса Дубровского по устройству детей-сирот в семьи подкреплено реальными мерами поддержки

Автор: КР от Сегодня, 12:17 Категория: Общество

Новый раздел на официальном сайте губернатора Челябинской области создан специально для будущих родителей приёмных детей. В нашем регионе наметилась положительная тенденция преодоления социального сиротства. С 2014 по 2016 годы региональный банк данных сирот сократился на 34 процента. На сегодня на Южном Урале насчитывается 2685 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По решению главы региона начиная с 2016 года в регионе впервые введены три дополнительные меры поддержки семей, которые берут на воспитание детей старше 10 лет, детей-инвалидов, а также братьев и сестёр.

«Первая мера – это единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, – пояснила министр социальных отношений Татьяна Никитина, – вторая – субсидия на приобретение жилья для тех граждан, которые усыновляют или удочеряют детей. И они могут ею распорядиться по своему усмотрению: либо купить жильё ребёнку, либо улучшить свои жилищные условия. Третья мера поддержки предусмотрена для тех, кто пожелает взять пять и более детей. Такие семьи могут претендовать на квартиру, которую будет приобретать министерство социальных отношений. Жильё будет находиться в специализированном жилищном фонде».

Страничка «Я жду тебя, мама!» открыта и на сайте администрации Кыштымского городского округа. Ссылка переводит пользователей на сайт управления социальной защиты населения, где размещены фотографии и данные о 14 детях.

Как сказала сайту «КР» начальник отдела опеки и попечительства Наталья Королёва, в прошлом году благодаря усилиям УСЗН, были усыновлены пятеро детей, трое взяты в приёмные семьи и 17 переданы под опёку.