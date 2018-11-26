В Кыштыме наказывают за объявления на столбах Автор: КР от 26-11-2018, 15:32 Категория: Общество -1 В соответствии с законом «Об административных правонарушениях в Челябинской области», размещение объявлений в неустановленных для этого местах запрещено. За нарушение данной нормы предусмотрены штрафные санкции. Для граждан сумма составляет от одной до трёх тысяч рублей. Должностные лица платят от трёх до десяти тысяч, а юридические – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. За прошедшую неделю на столбах в черте города появилось сразу два вида объявлений. В одном из них микрофинансовая организация предлагает взять кредиты, а в другом приглашают вылечиться от наркотической зависимости. По поручению главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой в ближайшие дни члены административной комиссии проведут рейд по выявлению фактов незаконной рекламы. Нарушители будут привлечены к ответственности. Кроме того, контакты кредиторов отправят в налоговую инспекцию, а теми, кто на столбах предлагает помощь наркозависимым, займётся полиция. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Вадис Вчера, 11:42 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций На входных дверях в многоквартирных домов, так же надо порядок навести. Реклама должна быть цивилизованной. +1 Цитата Гость Наталья 26 ноября 2018 21:07 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Лучше бы написали где можно клеить объявления, а то может люди не знают. -1