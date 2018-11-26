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В Кыштыме наказывают за объявления на столбах

Автор: КР от 26-11-2018, 15:32 Категория: Общество

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В соответствии с законом «Об административных правонарушениях в Челябинской области», размещение объявлений в неустановленных для этого местах запрещено. За нарушение данной нормы предусмотрены штрафные санкции.

 

Для граждан сумма составляет от одной до трёх тысяч рублей. Должностные лица платят от трёх до десяти тысяч, а юридические – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

 

За прошедшую неделю на столбах в черте города появилось сразу два вида объявлений. В одном из них микрофинансовая организация предлагает взять кредиты, а в другом приглашают вылечиться от наркотической зависимости.

 

По поручению главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой в ближайшие дни члены административной комиссии проведут рейд по выявлению фактов незаконной рекламы. Нарушители будут привлечены к ответственности.

 

Кроме того, контакты кредиторов отправят в налоговую инспекцию, а теми, кто на столбах предлагает помощь наркозависимым, займётся полиция.

 

 


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На входных дверях в многоквартирных домов, так же надо порядок навести. Реклама должна быть цивилизованной.
 
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Лучше бы написали где можно клеить объявления, а то может люди не знают.
 
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