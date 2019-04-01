В Кыштыме оштрафовали жителя Донецкой области, скупающего волосы

Автор: КР от Вчера, 15:37 Категория: Общество

В Кыштымском городском округе продолжается санитарный месячник. Завтра состоится общегородской субботник. А до этого дня административная комиссия округа провела целый ряд рейдов по выявлению нарушителей правил благоустройства.

За размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, в не предназначенных для этого местах на три тысячи рублей оштрафован житель Донецкой области. Его усилиями опоры освещения и фасады зданий в городе были обклеены объявлениями о закупке волос.

На пять тысяч больше заплатит жительница Екатеринбурга. Её торговлю ширпотребом на улице Карла Либкнехта, 117 административная комиссия пресекла дважды. В первый раз она была оштрафована на три тысячи рублей, а за повторное нарушение – на пять.

Как сказала сайту «КР» секретарь административной комиссии Кыштымского городского округа Наталья Гридина, вчера был выписан штраф в размере 50 тысяч рублей ООО «Торн-интер». Это общество с ограниченной ответственностью поплатится за самовольную установку временного торгового объекта около ТК «Фаэтон» на улице Карла Либкнехта.

Кроме того, устным предупреждением отделалась управляющая компания «Гарант» за неудовлетворительное обслуживание территории многоквартирного дома на улице Красной Звезды, 100. В ходе объезда там были обнаружены несанкционированные свалки мусора, ненадлежащее содержание малых архитектурных форм, нарушение содержания отмостков и другие неуды.

В апреле административной комиссией Кыштымского округа направлено 19 писем юридическим и физическим лицам с требованием навести порядок на своих территориях, очистить объекты от несанкционированной рекламы, вымыть фасады зданий.