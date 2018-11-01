Под Кыштымом появится мультистадион для массовых стартов Автор: КР от Вчера, 15:13 Категория: Спорт 0 Клуб ориентирования «Роза ветров» спортивно-туристического центра «Провинция» в посёлке Слюдорудник получил очередной президентский грант на реализацию проекта мультистадиона. Это около одного миллиона 600 тысяч рублей. – Ежегодно мы проводим 30 стартов. Начиная от любительских и заканчивая официальными, которые прописаны в спортивном календаре Челябинской области и России, – сказала сайту «КР» специалист по связям с общественностью спортивно-туристического центра «Провинция» Анна Акимова. – Сам проект предусматривает обновление и развитие материально-технической базы спортивного ядра нашего центра. На грантовские деньги будут закуплены новые стартовые арки, оборудование для хронометража стартов и информационное табло. Усовершенствуют дистанции спортивного ориентирования, велосипедных и лыжных заездов. Проект будет реализован в течение следующего года. Он позволит проводить новые виды соревнований, часть из которых будет с бесплатной регистрацией. Это уже четвёртый президентский грант клуба ориентирования «Роза ветров». На данный момент завершается работа над проектом музея горного дела и полигоном по спортивному ориентированию в посёлке Слюдорудник. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить