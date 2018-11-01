Под Кыштымом появится мультистадион для массовых стартов

Автор: КР от Вчера, 15:13 Категория: Спорт

Клуб ориентирования «Роза ветров» спортивно-туристического центра «Провинция» в посёлке Слюдорудник получил очередной президентский грант на реализацию проекта мультистадиона. Это около одного миллиона 600 тысяч рублей.

– Ежегодно мы проводим 30 стартов. Начиная от любительских и заканчивая официальными, которые прописаны в спортивном календаре Челябинской области и России, – сказала сайту «КР» специалист по связям с общественностью спортивно-туристического центра «Провинция» Анна Акимова. – Сам проект предусматривает обновление и развитие материально-технической базы спортивного ядра нашего центра.

На грантовские деньги будут закуплены новые стартовые арки, оборудование для хронометража стартов и информационное табло. Усовершенствуют дистанции спортивного ориентирования, велосипедных и лыжных заездов.

Проект будет реализован в течение следующего года. Он позволит проводить новые виды соревнований, часть из которых будет с бесплатной регистрацией.

Это уже четвёртый президентский грант клуба ориентирования «Роза ветров». На данный момент завершается работа над проектом музея горного дела и полигоном по спортивному ориентированию в посёлке Слюдорудник.