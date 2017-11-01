Недалеко от Кыштыма благодаря президентскому гранту появится полигон для спортивного ориентирования

Автор: КР от Сегодня, 09:28 Категория: Спорт

Фотография Елены Федотовой

Клуб спортивного ориентирования «Роза ветров», более десяти дет действующий на базе спортивно-туристического центра «Провинция» в посёлке Слюдорудник за свой проект «Ориентирование – гармония мысли и движения» получил президентский грант в сумме 635 тысяч 414 рублей.

Обладателями грантов стали более двух тысяч некоммерческих организаций из 85 регионов нашей страны, в том числе 42 – из Челябинской области. Идея директора СТЦ «Провинция» Андрея Акимова о создании специальной площадки для спортивного ориентирования набрала наибольшее число баллов среди всех проектов нашего региона. Уже следующей весной в лесах, окружающих «Провинцию», появится три новых дистанции.

Как пояснил сайту «КР» Андрей Акимов, каждый контрольный пункт на трассах будет оснащён системой электронной отметки. Компасы, карты и специальные чипы для тех самых отметок будут выдаваться на старте. С появлением полигона спортивному ориентированию абсолютно бесплатно будут обучаться целые школьные классы и студенческие группы.

Полигон в Слюдоруднике будет востребован и среди профессиональных спортсменов. «Провинция» принимает в год около 30 официальных соревнований, в том числе регионального и федерального уровня.