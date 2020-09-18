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Внесены изменения в проект планировки микрорайона Каолиновый в Кыштыме

Сегодня, 10:14 Категория: Общество
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В микрорайоне Каолиновом в Кыштыме будут выделены земельные участки под строительство многоквартирных домов. Информация об этом указана в постановлении администрации городского округа № 1951 от 10 сентября 2020 года.

 

Согласно этому документу внесены изменения в проект планировки микрорайона, утверждённый 8 февраля 2008 года.
Ранее в 22 метрах северо-восточнее дома № 17 на улице Каолиновой планировалось строительство часовни. Однако этот земельный участок теперь отведён под строительство многоквартирного дома с коммерческими помещениями на первом этаже.


На земельном участке юго-западнее «Глазного центра», на котором было запроектировано озеленение общего пользования, теперь тоже планируется построить многоквартирный дом. Так же, как и на участке северо-восточнее «Глазного центра».

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Теги: Кыштым Каолиновый многоквартирный дом строительство

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