В Кыштыме завершается строительство дома для переселенцев в микрорайоне Каолиновый

Автор: КР от Сегодня, 16:27 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», пятиэтажный панельный дом новой серии появится в микрорайоне Каолиновом на улице Гагарина, между детским садом и школой. На его строительство из областного бюджета было выделено 44,5 миллиона рублей.

Как сказали сайту «КР» в златоустовской строительной компании ООО «СтройОптимум», строительство пяти этажей уже завершено. Сейчас на объекте ведётся внутренняя отделка. Первая секция дома будет сдана уже в мае.

Отделом капитального строительства администрации Кыштымского городского округа в этом доме закуплено 13 квартир на сумму более 17 миллионов рублей. В них въедут жильцы аварийных домов, проживающие на улице Вайнера, 7, 8 и 34. Их соседями станут погорельцы из дома № 2 на той же улице.

– После сдачи дома начнётся возведение чётвертой секции. Она будет относиться к этому же адресу, но находиться через дорогу, – сказала сайту «КР» управляющая компании «СтройОптимум» Анна Степанова. – Рядышком начнётся строительство ещё одного пятиэтажного дома на 40 квартир. Земля уже оформлена в аренду, есть и проект будущей новостройки. Но в этом доме квартиры уже будут ориентированы больше на продажу, чем на программу переселения из ветхо-аварийного жилья.

Компания «СтройОптимум» не первый год занимается строительством домов в Кыштыме. До этого она возвела пятиэтажки на улице Челюскинцев, 54 и 56а, а также на улице Ленина, 59б.