В Кыштыме построят ещё два торговых комплекса

Автор: КР от Сегодня, 09:33 Категория: Общество

В микрорайоне Каолиновый завершается строительство пятиэтажного панельного дома. Уже в конце мая ключи от квартир получат переселенцы из аварийного дома на улице Вайнера,2. Их соседями станут те, кто проживает на территории бывшей фабрики «Динамо».

– По программе переселения из аварийного жилья Кыштымскому городскому округу выделено 53 миллиона рублей, – сказал сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по капитальному строительству Рудольф Гурцкая. – Сейчас земельный комитет готовит документацию ещё по одному участку рядом с этим домом. Здесь в этом году начнётся строительство ещё одного пятиэтажного дома. Всего мы хотим возвести здесь как минимум четыре новых многоквартирных дома.

В этом микрорайоне построят и торговый комплекс площадью порядка тысячи квадратных метров. Земельный участок под него уже отведён. Его займёт одна из крупных федеральных сетей по продаже продуктов питания.

А вот строительство дома на улице Карла Либкнехта, где долгие десятилетия, разваливались склады бывшего горторга, заморожено. Как уже сообщалось на сайте «КР», застройщику Александру Демидкову «палки в колёса» начала вставлять кыштымская прокуратура. И хотя он выиграл судебные процессы, теперь на этом месте будет возведено ещё одно торгово-офисное здание.

Подробную информацию о проблемах и перспективах застройки Кыштыма читайте в газете «Кыштымский рабочий».