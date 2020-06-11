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В микрорайоне Каолиновый в Кыштыме построят торговый центр, новые многоэтажки и школу

Сегодня, 11:00 Категория: Общество
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Как сообщил сайту «КР» депутат микрорайона Каолиновый, председатель Собрания депутатов Виктор Силантьев, в этом году на улице Гагарина появится заасфальтированный тротуар. Около школы № 11 построят спортивную площадку для занятий воркаутом.

За последние два года компанией «СтройОптимум» построено два многоквартирных дома. Сейчас готовятся площадки ещё для двух новостроек и выделен земельный участок под строительство дома на улице Каолиновой с коммерческими площадями на первом этаже. На этой же улице появится торговый центр. До 2024 года планируется построить в микрорайоне Каолиновый новую современную школу.

Подробнее о развитии микрорайона читайте  в новом номере газеты «Кыштымский рабочий».

 

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Теги: Кыштым Каолиновый Новостройки Новая школа

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