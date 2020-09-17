В Кыштым прибыли инженеры из Чехии

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Специалисты займутся пуско-наладочными работами в первом в России цехе по электролизному производству медной фольги на Кыштымском медеэлектролитном заводе.



Монтажом оборудования для обеспечения работы нового цеха занимался подрядчик из России, но отлаживать систему, проверять контроллеры и датчики, а также устанавливать специализированное программное обеспечение будут уже представители чешской компании Contek.



После того, как полностью будет готова автоматизированная система в цехе электролиза, эксперты из Чехии займутся системой обработки медной фольги на аппарате покрытия.