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В Кыштым прибыли инженеры из Чехии

Сегодня, 15:04 Категория: Общество
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Специалисты займутся пуско-наладочными работами в первом в России цехе по электролизному производству медной фольги на Кыштымском медеэлектролитном заводе.

Монтажом оборудования для обеспечения работы нового цеха занимался подрядчик из России, но отлаживать систему, проверять контроллеры и датчики, а также устанавливать специализированное программное обеспечение будут уже представители чешской компании Contek.

После того, как полностью будет готова автоматизированная система в цехе электролиза, эксперты из Чехии займутся системой обработки медной фольги на аппарате покрытия. 

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Теги: Кыштым Чехия КМЭЗ Русская медная компания

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  • Аккузативус

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"... в первом в России...", так и пишут историю.
 