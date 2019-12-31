На градообразующем предприятии в Кыштыме появились аппараты для чистки обуви работников
Вчера, 16:09 Категория: Общество
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В сентябре 2019 года на Кыштымском медеэлектролитном заводе подвели итоги конкурса «Измени свой завод к лучшему».
Победу одержал проект по установке аппаратов для чистки обуви, которые позволяют облегчить труд уборщиц на предприятии. Приобретение аппаратов особенно актуально именно сейчас, когда на территории завода разворачивается большая стройка.
В разработке проекта участвовал коллектив проектно-конструкторского отдела, в составе которого руководитель группы Сергей Смирнов, старший инженер-конструктор Сергей Гугучкин, ведущий инженер-конструктор Виктор Таксубаев, главный конструктор Анатолий Фадеев.
Два аппарата для чистки обуви общей стоимостью 300 тысяч рублей появились на КМЭЗ в преддверии новогодних праздников. Один из них уже установлен в тамбуре заводоуправления и доступен абсолютно для всех работников предприятия.
Второй решено разместить в цехе электролиза медной фольги, где действуют очень высокие требования к чистоте производства.