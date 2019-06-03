В Кыштыме градообразующее предприятие станет первым в России по производству уникальной фольги

Автор: КР от Вчера, 12:52 Категория: Экономика и бизнес

На Кыштымский медеэлектролитный завод поступили два первых электролизера для строящегося цеха электролиза медной фольги.

Оборудование прибыло из Японии. В комплект поставки вошли намоточные узлы, анодные системы, ролики для протяжки фольги, пульты управления, щётки для обработки барабан-катодов. Монтаж техники запланирован на третий квартал 2019 года, когда в Кыштым прибудут оставшиеся агрегаты – четыре электролизера, пять барабан-катодов, станки полировки барабан-катодов и продольной резки фольги.

Кыштымский медеэлектролитный завод будет выпускать фольгу толщиной от девяти до 105 микрон, которая используется для изготовления литий-ионных аккумуляторов, а также печатных плат любого класса сложности для электроники и приборостроения – от смартфонов и бытовой техники до авиастроения. До сих пор в России такую фольгу не производили.

В начале 2020 года КМЭЗ должен приступить к пусконаладочным работам, выпустить опытные образцы, осуществить их технологические испытания и отладить работу линии. На проектную мощность в 1,2 тысячи тонн в год завод планирует выйти в 2020-2021 году. Инвестиции в проект оцениваются в три миллиарда рублей.