В посёлке Северный раньше запланированного срока появится интернет
Сегодня, 15:51 Категория: Общество
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл личный приём граждан в режиме видеоконференцсвязи.
Глава региона принял решение о закупе необходимого оборудования в две спортивные школы региона, а в посёлке Северный Кыштымского округа раньше запланированного срока появится интернет.
Как сообщается на сайте администрации городского округа, заместитель директора школы № 4 Кыштыма Юлия Горшенина рассказала главе региона о трудностях, с которыми 30 школьников из посёлка Северный столкнулись в период дистанционного обучения. В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» ПАО «Ростелеком» в населённых пунктах с населением от 250 до 500 человек вводятся в эксплуатацию точки доступа к сети интернет.
– Понятно, что для полноценного обучения, для реализации различных программ в первую очередь нужен доступный скоростной интернет. И если его нет – сразу страдает качество обучения, – подчеркнул Алексей Текслер.
Работы по подключению поселка к интернету уже ведутся. По планам, доступ к сети должен появиться к 1 декабря, однако работы завершат раньше.