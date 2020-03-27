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В Кыштыме зоомагазины продолжат работать в период ограничительных мероприятий

Сегодня, 14:30 Категория: Общество
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение разрешить работу зоомагазинов в период ограничительных мероприятий, порекомендовав при этом максимально использовать возможности интернет-торговли.

 

– Большое количество обращений от владельцев домашних животных, – сказал глава региона в своём видеообращении. – Для братьев наших меньших и корм, и ветеринарные препараты – товары первой необходимости. Поэтому принято решение, что такие торговые точки продолжат работу.

 

Напоминаем, что на территории региона временно приостанавливают работу библиотеки и досуговые заведения, предприятия общепита (кроме тех, кто обеспечивает питание работников), розничная торговля (кроме аптек и товаров первой необходимости, продовольствия), дома отдыха, санатории, горнолыжные центры и курорты, стоматологии, за исключением случаев неотложной и экстренной помощи.

 

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Теги: Кыштым Алексей Текслер Губернатор Челябинской области Работа зоомагазинов Ограничительные мероприятия

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