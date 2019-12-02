На улицах Кыштыма появятся бесплатные точки доступа Wi-Fi

Автор: КР от Сегодня, 10:19 Категория: Общество

В 2020-м и в последующие годы в нашем городе появится сеть «умных остановок» и общественных пространств с бесплатным доступом в интернет.

Напомним, в рамках проекта «Безопасный город» напротив Универмага уже появилась первая остановка с сенсорным информационным экраном, бесплатной точкой доступа Wi-Fi и системой видеонаблюдения. Жители и гости Кыштыма могут узнать там расписание движения транспорта, новости города, информацию о достопримечательностях и туристических маршрутах.

Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, для дальнейшего развития общественных пространств с бесплатным Wi-Fi рассматривается конечная остановка на Нижнем Кыштыме, набережная у Народного дома. После реконструкции бесплатный Wi-Fi появится в городском парке.