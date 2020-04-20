В Кыштыме школьникам во время дистанционного обучения будут выдавать молоко Сегодня, 16:09

«Онлайн-театр». Сегодня зрителям представят спектакль «Прекрасное Далёко» Сегодня, 15:58

Жительница Кыштыма села пьяной за руль Сегодня, 14:36

В Челябинской области зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом Сегодня, 13:20

Житель Верхнего Уфалея с положительным анализом на коронавирус находится на лечении в больнице Кыштыма Сегодня, 12:24

Житель Кыштыма госпитализирован с ножевым ранением Сегодня, 12:14

Премьера фильма «Пандемия». Эксклюзивные кадры и истории о том, как коронавирус повлиял на жизни людей Сегодня, 12:00

В Кыштыме дезинфицируют детсады и крупные торговые центры Сегодня, 11:41

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Кыштымский рабочий» состоится позже Сегодня, 10:46

Через железнодорожную станцию Кыштым больше не ездят поезда в Москву и Санкт-Петербург Сегодня, 10:30

Тысячи кыштымцев посмотрели пасхальное богослужение в Христорождественском храме в режиме онлайн Сегодня, 10:02

Губернатор Алексей Текслер в полдень проведёт брифинг по ситуации, связанной с распространением коронавируса Сегодня, 09:56