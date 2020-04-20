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В Кыштыме школьникам во время дистанционного обучения будут выдавать молоко

Сегодня, 16:09 Категория: Общество
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Как сообщается на сайте Министерства образования и науки Челябинской области, продолжается действие программы «Школьное молоко». Дети будут бесплатно получать молочную продукцию даже во время дистанционного обучения. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер.

– В Кыштыме 1 977 учеников с первого по четвёртый классы снова начнут бесплатно получать молоко, – сказала сайту «КР» начальник управления образования Кыштымского городского округа Светлана Попинако. – Сейчас каждая школа разрабатывает систему выдачи молока родителям, чтобы избежать в учебных заведениях большого скопления людей.

Школьное молоко, как правило, упаковано производителем в отдельные картонные коробки. На каждого будет выдано столько, сколько бы ребёнок выпил на молочных переменах во время привычного образовательного процесса.

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Теги: Кыштым школьное молоко дистанционное обучение

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