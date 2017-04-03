В Кыштыме туристический проект о людях Слюдяной горы получил грант благотворительного фонда Владимира Потанина

Автор: КР от Сегодня, 17:09 Категория: Туризм

Все фото предоставлены спортивно-туристическим центром "Провинция".

Проект «Люди Слюдяной горы» по решению экспертного совета фонда Владимира Потанина вошёл в число победителей всероссийского конкурса «Музейный гид». Кыштым впервые принял в нём участие и стал единственным в масштабе всего Уральского федерального округа участником-победителем этого года. Всего же на конкурс было заявлено 158 проектов в номинациях – «Удивительные музеи России» и «Страна-музей». Лучшими были признаны 16 работ.

Кыштымский проект «Люди Слюдяной горы» стал одним из восьми победителей в номинации «Страна-музей». Общий бюджет для реализации проекта составит 558 800 рублей, из которых 369 800 рублей выделяет фонд Потанина. Остальные средства будут привлечены партнёрами проекта. В их числе спортивно – туристический центр «Провинция» и Центр развития туризма Кыштымского городского округа. Средства будут потрачены на разработку и установку стендов на экологической тропе в посёлке Слюдорудник, а также на популяризацию данного маршрута.

Проект «Люди Слюдяной горы» подготовлен Центром развития туризма совместно с Кыштымским историко-революционным музеем и спортивно- туристическим центром «Провинция». История Слюдяной горы с XIX века связана с периодом освоения и добычи полезных ископаемых. Здесь были золотые прииски, штольни, карьеры и геологическая разведка. В конце прошлого столетия этот индустриальный сектор был полностью законсервирован, а объект не востребован.

В последние годы посёлок Слюдорудник Кыштымского городского округа получил новый импульс к развитию: к месту штольневых выходов сформировался приличный туристический поток – порядка 25 тысяч человек в год. У подножия горы развернул деятельность клуб спортивного ориентирования «Роза ветров», сформировался туристический центр «Провинция» – участник туристического кластера Южного Урала «Синегорье». Позднее был разработан и размечен маршрут по склону Слюдяной горы – экологическая тропа, которая проходит через штольневые выходы, искусственные насыпи, образовавшиеся в результате добычи.

Проект должен быть полностью реализован до ноября 2018 года.

– Важно, что жители Слюдорудника станут главными героями проекта. В ближайшее время сформируется рабочая группа, мы запустим процесс сбора и обработки информации. Это будут интервью с жителями посёлка, обращение к личным и общественным архивам, наработкам краеведов. «Люди Слюдяной горы» станет той платформой, где продуктивно смогут сотрудничать музейное сообщество, туристический кластер и бизнес-структура, – подчеркнула автор и руководитель проекта Анна Акимова.

Благотворительный фонд Владимира Потанина – один из первых частных фондов в современной России. Он создан в 1999 году предпринимателем Владимиром Потаниным для реализации масштабных программ в сфере образования и культуры. Так, программа «Музейный гид» призвана помочь появлению новых точек на туристической карте России. Данная программа реализуется при поддержке министерства культуры России.