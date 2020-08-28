Начальнику межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» присвоено звание полковника

Сегодня, 14:15 Категория: Общество

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Приказом МВД России присвоено очередное специальное звание «полковник полиции» руководителю межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрию Добрецкому. Новые погоны ему вручил начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев.

Генерал-лейтенант полиции поздравил офицера и пожелал ему продолжать подавать пример добросовестного несения службы, дисциплинированности и высокой культуры.

Юрий Юрьевич Добрецкий родился 3 марта 1971 года в городе Новосибирске. Успешно закончил Омскую академию МВД России по специальности: правоохранительная деятельность. Службу в органах внутренних дел начал в 1996 году с должности младшего инспектора отделения уголовного розыска отдела внутренних дел первомайского района Новосибирска. Служил в различных должностях Управления по борьбе с организованной преступностью.

В 2013 году Добрецкий был назначен на должность начальника отдела полиции № 10 Управления МВД России по городу Хабаровску.

С 2015 года по настоящее время работает в должности начальника межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский»

Юрий Юрьевич пропагандирует здоровый образ жизни, увлекается спортом. Имеет государственные награды «За отличие в службе» трёх степеней, « За отличие в охране общественного порядка».

Трижды находился в служебной командировке на территории Северо-Кавказского региона РФ республике Дагестан.