В Кыштыме назначен новый руководитель отдела ГИБДД

Автор: КР от Сегодня, 10:07 Категория: ГИБДД информирует

На эту должность приказом начальника Главного управления МВД России по Челябинской области назначен капитан полиции Василий Юрьевич Алферов.

Он родился в 1974 году в городе Касли. Службу в органах внутренних дел начал в 20 лет в должности инспектора взвода дорожно-патрульной службы. С 2017 года был назначен командиром отделения ДПС ГИБДД по Каслинскому району.

Прежний начальник кыштымского отдела ГИБДД майор полиции Анатолий Панов подал рапорт об окончании службы по достижению предельного возраста.

В органах внутренних дел он прослужил больше 31 года, из них пятнадцать лет возглавлял отдел. Награждён медалями МВД России «За отличие в службе» и «За боевое содружество».