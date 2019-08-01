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В Кыштыме назначен новый руководитель отдела ГИБДД

Автор: КР от Сегодня, 10:07 Категория: ГИБДД информирует

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На эту должность приказом начальника Главного управления МВД России по Челябинской области назначен капитан полиции Василий Юрьевич Алферов.

 

Он родился в 1974 году в городе Касли. Службу в органах внутренних дел начал в 20 лет в должности инспектора взвода дорожно-патрульной службы. С 2017 года был назначен командиром отделения ДПС ГИБДД по Каслинскому району.

 

Прежний начальник кыштымского отдела ГИБДД майор полиции Анатолий Панов подал рапорт об окончании службы по достижению предельного возраста.

В органах внутренних дел он прослужил больше 31 года, из них пятнадцать лет  возглавлял отдел. Награждён медалями МВД России «За отличие в службе» и «За боевое содружество».


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