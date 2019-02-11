В Кыштыме назначен новый начальник подразделения в полиции Автор: КР от 11-02-2019, 16:50 Категория: Общество 0 Приказом Главного управления по Челябинской области на должность начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Кыштыме назначен старший лейтенант полиции Дмитрий Николаевич Фрайс. Окончив Южно-Уральский государственный университет, в 2007 году он начал службу в кыштымской полиции в должности государственного инспектора регистрационно-экзаменационного отдела. Начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрий Добрецкий отмечает профессионализм и высокую работоспособность нового руководителя. Более десяти лет этот отдел возглавлял Игорь Евгеньевич Пыхов. Он вышел на пенсию в звании подполковника полиции по выслуге лет. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить