» » В Кыштыме назначен новый начальник подразделения в полиции

В Кыштыме назначен новый начальник подразделения в полиции

Автор: КР от 11-02-2019, 16:50 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

 

Приказом Главного управления по Челябинской области на должность начальника регистрационно-экзаменационного  отдела ГИБДД в Кыштыме назначен старший лейтенант полиции Дмитрий Николаевич Фрайс.

 

Окончив Южно-Уральский государственный университет, в 2007 году он начал службу в кыштымской полиции в должности государственного инспектора регистрационно-экзаменационного отдела.

 

Начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский»  Юрий Добрецкий отмечает профессионализм и высокую работоспособность нового руководителя.

 

Более десяти лет этот отдел возглавлял Игорь Евгеньевич Пыхов. Он вышел на пенсию в звании подполковника полиции по выслуге лет.

 


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter