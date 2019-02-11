В Кыштыме назначен новый начальник подразделения в полиции

Автор: КР от 11-02-2019, 16:50 Категория: Общество

Приказом Главного управления по Челябинской области на должность начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Кыштыме назначен старший лейтенант полиции Дмитрий Николаевич Фрайс.

Окончив Южно-Уральский государственный университет, в 2007 году он начал службу в кыштымской полиции в должности государственного инспектора регистрационно-экзаменационного отдела.

Начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрий Добрецкий отмечает профессионализм и высокую работоспособность нового руководителя.

Более десяти лет этот отдел возглавлял Игорь Евгеньевич Пыхов. Он вышел на пенсию в звании подполковника полиции по выслуге лет.