Жители Кыштыма и Челябинска задержаны по подозрению в серии угона автомобилей

Сегодня, 10:57 Категория: Общество

337

0

В полицию Аргаяшского района поступили заявления от граждан об угоне их автомобилей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны при очередной попытке хищения. В гаражах и по месту жительства подозреваемых были обнаружены автозапчасти от похищенных машин.

Установлено, что трое жителей Кыштыма и Челябинска в возрасте от 33 до 44 лет совершали угоны в Аргаяшском районе. Выбирали автомобили «Лада Гранта», которые владельцы оставляли на неохраняемых парковках баз отдыха около озёр. Используя специальные приспособления, вскрывали машины и перегоняли в Кыштым для разбора, затем автозапчасти сбывали.

Установлена причастность задержанных к семи аналогичным эпизодам.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по частями 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция указанных частей статьи – лишение свободы на срок до пяти и шести лет соответственно.

Подозреваемые находятся под стражей.