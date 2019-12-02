В Челябинске и Москве задержаны члены запрещённой в России террористической группировки

Автор: КР от Вчера, 17:38 Категория: Происшествия

Фото: УФСБ РФ

Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с подразделениями МВД России в Москве и Челябинске задержаны два главаря и семь активных членов запрещённой в Российской Федерации международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Это граждане России и уроженцы государств Центрально-Азиатского региона.



В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что по указанию зарубежных эмиссаров задержанные проводили целенаправленную работу по распространению в нашей стране идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти.

На конспиративных собраниях они осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман и находящихся в России трудовых мигрантов.



По местам жительства всех задержанных обнаружены и изъяты запрещённые в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, которые использовали при ведении террористической деятельности.



Следственными подразделениями органов безопасности возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.