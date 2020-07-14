В Кыштыме полиция задержала двух женщин, обокравших пенсионерку

Сегодня, 14:07 Категория: Общество

379

0

Как сообщили сайту «КР» в кыштымской полиции, две женщины похитили у 64-летней жительницы нашего города золотые серьги и браслет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых – ранее судимых женщин 1972 и 1993 годов рождения. Задержанные подошли к пенсионерке и сказали, что на ней порча. Для проведения обряда по её снятию попросили отдать драгоценности. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи − лишение свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.