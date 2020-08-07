Кыштым вошёл в Топ-20 читающих городов Челябинской области

Сегодня, 12:05 Категория: Общество

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В Почте России определили самых читающих районов Челябинской области. Лидеров выявили на основе подсчёта подписных экземпляров. Самым читающим стал Нязепетровский район с показателем 302 подписных экземпляра на тысячу жителей.

В ТОП-10 также вошли Нагайбакский, Октябрьский, Чесменский, Кизильский, Варненский, Брединский, Красноармейский, Верхнеуральский районы, Верхний Уфалей.

Кыштым занял в рейтинге 19 место с показателем 87 экземпляров на тысячу жителей.

Как сказала сайту «КР» Светлана Замятина, за полгода южноуральцы получили на дом свыше 2,5 миллиона газет и журналов. Наибольшей популярностью пользуются издания о здоровье, кулинарии и общественно-политической направленности.