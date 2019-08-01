Социальные учреждения Кыштыма получат бесплатно газеты и журналы

Автор: КР от Сегодня, 14:31 Категория: Общество

В рамках подписной кампании на второе полугодие этого года южноуральцы, в том числе жители Кыштыма, приняли участие в благотворительной акции Почты России «Дерево добра». Жители Челябинской области оформляли подписку на познавательные издания для детских домов, школ-интернатов и библиотек.

Теперь благодаря им газеты и журналы бесплатно будут получать в 95 учреждениях Южного Урала. Общее количество экземпляров составит 11 тысяч. Для сравнения, в первом полугодии было оформлено 10 тысяч.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь регионального управления почтовой связи Почты России Светлана Замятина, в отделениях кыштымского почтамта оформлена благотворительная подписка на 359 экземпляров.

Бесплатные газеты и журналы получат центр помощи детям «Горизонт» и специальная коррекционная школа № 5.