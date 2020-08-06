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Посёлок Кувалжиха Кыштымского городского округа отпразднует 100-летний юбилей

Сегодня, 16:05 Категория: Общество
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Кувалжиха – посёлок железнодорожного разъезда, который находится в восьми с половиной километрах от Кыштыма. Численность населённого пункта – 78 человек.

Как сказал сайту «КР» ученик первой школы, организатор сообщества «Союз посёлков. Поможем малой родине» Глеб Карпов, 8 августа планируется поздравить местных жителей с этим событием.. Детям подарят сладости, а работникам железной дороги, проживающим в посёлке, вручат деревянные значки, на которых изображён поезд и надпись «Кувалжиха».

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Теги: Кыштым Посёлок Кувалжиха

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