Школьник из Кыштыма, неравнодушный к проблемам посёлков, поощрён поездкой в «Орлёнок»

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Фото со страницы Глеба Карпова ВКонтакте.

Недавно сайт «Кыштымского рабочего» рассказал о восьмикласснике первой школы Глебе Карпове. Несмотря на юный возраст, мальчик уже всерьёз озаботился недетскими проблемами кыштымских посёлков. И даже создал сообщество «Союз посёлков. Поможем малой Родине».

Как сказала сайту «КР» директор Центра детско-юношеского технического творчества учащихся Ирина Тарасова, под руководством педагога дополнительного образования Екатерины Анатольевны Филиной Глеб уже не первый год работает над проектом «Популяризация малых населённых пунктов Кыштыма». Наряду с этим он ещё и занимается в студии мультипликации.

Что касается посёлков, проектом кыштымского школьника заинтересовалась глава округа Людмила Шеболаева. Она не только оценила важный социальный аспект проекта, но и готова оказывать Глебу помощь в его реализации.

За свою активную и неравнодушную позицию восьмиклассник поощрён поездкой во всероссийский детский центр «Орлёнок», что на берегу Чёрного моря. С 1 по 22 апреля там будет работать проектная школа «Окно в НТИ (национальная технологическая инициатива)».