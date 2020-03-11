Не все школьники Кыштыма смогли ответить на вопросы, когда и кем был основан наш город

Вчера, 12:44 Категория: Образование

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Как уже сообщалось на сайте «КР», восьмиклассник первой школы Глеб Карпов всерьёз озаботился недетскими проблемами кыштымских посёлков. Школьник даже создал сообщество «Союз посёлков. Поможем малой родине».

Активисты «Союза посёлков» провели опрос среди учеников седьмых-девятых классов школ нашего города. Анкета состояла из нескольких вопросов, на которые ответили 100 детей.

Результаты оказались для организаторов весьма неожиданными. На вопрос, в каком году был основан Кыштым, правильный ответ – 1757 год – дали всего 43 процента опрошенных ребят. А вот о том, что наш город входит в состав Челябинской области знают 87 процентов участников анкетирования.

Правильно назвать имя человека, основавшего наш город, смогли лишь 38 процентов детей. Напомним, это был заводовладелец Никита Демидов.

Также нужно было ответить на вопросы о том, к какому типу населённого пункта относится Кыштым и сколько населённых пунктов входит в наш округ.

Общее процентное соотношение знаний школьников о родном городе составило всего 46 процентов. Организаторы проведения опроса сделали вывод, что молодёжь плохо знает свою малую родину.